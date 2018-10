Fieracavalli compie 120 anni: inaugurata la rassegna con 25 Paesi presenti

VERONA - Oltre 120 mila metri quadri di superficie espositiva, 2.400 cavalli di 60 razze, 35 associazioni di allevatori, 750 aziende espositrici da 25 nazioni, oltre 200 gli appuntamenti ed eventi in quattro giornate, con più di 160mila visitatori attesi da oltre 60 paesi.



Sono i numero della 120. edizione di Fieracavalli, inaugurata questa mattina a Verona Fiere dal ministro per le Politiche agricole e forestali, Gian Marco Centinaio, con il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «Fieracavalli - ha sottolineato Centinaio - rappresenta un evento importantissimo, è la dimostrazione che qui ci sono le eccellenze del nostro Paese e il nostro ministero è al fianco di tutti coloro che vogliono lavorare per portare l'Italia in giro per il mondo». La manifestazione veronese, in programma fino a domenica 28 ottobre, si conferma il più importante appuntamento internazionale dedicato alla promozione del mondo equestre, coniugando allevamento, sport e business, turismo e spettacolo. «Quest'anno - ha commentato il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese - rappresenta una data speciale per Fieracavalli. La nostra ambizione è confermare per altri 120 anni questa rassegna punto di riferimento per il settore equestre, un comparto in crescita e tra gli emblemi del made in Italy». «Un settore che ha elevatissime potenzialità e una differenziazione dell'offerta - ha osservato il presidente del Veneto, Luca Zaia - considerate che abbiamo 70 milioni di presenze turistiche, la più grande industria in Veneto è il turismo, vale 17 miliardi di euro». «In questo contesto - ha aggiunto - si inseriscono i nostri 23.500 cavalli, ma soprattutto le ippovie. Ricordiamo che le ippovie delle Prealpi venete si sviluppano per 360 chilometri con 56 malghe e 70 attività ricettive».

© RIPRODUZIONE RISERVATA