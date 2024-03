Serra in casa per la marijuana e una pistola, due arresti nel veronese

VERONA - Un 37enne albanese e un romeno di 30 anni sono stati arrestati dai poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Verona per detenzione ai fini spaccio, in concorso, di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato in un complesso residenziale di Oppeano, all'interno di un appartamento concesso in locazione all'albanese dal trentenne romeno. L'uomo è stato trovato in possesso di una valigetta con una pistola semiautomatica - tenuta irregolarmente - dal calibro 7.65 e due caricatori contenenti 33 cartucce. La perquisizione nella camera da letto ha consentito di scoprire l'allestimento di una vera e propria serra per la coltivazione e produzione di marijuana: complessivamente sono stati sequestrati circa 80 grammi di marijuana, 3 di cocaina e 5 di hashish. I due uomini sono stati arrestati e dopo la convalida il giudice ha disposto nei confronti del 37enne albanese la misura della custodia cautelare in carcere e per il 30enne romeno l'obbligo di presentazione alla caserma dei Carabinieri di Oppeano.

