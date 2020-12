L'on. Rotta a Zaia: «Ora basta conferenze stampa sul Covid, vogliamo soluzioni per il Veneto che è la peggiore regione in Italia»

VERONA - «Adesso basta conferenze stampa su letalità, validità dei test e adattamento del virus, ma soluzioni per contenere il dilagare dell'epidemia, migliorare la situazione, fermare la crescita dei decessi, delle sofferenze, liberare reparti per assistere i malati non Covid e proposte per sostenere la vita economica e sociale della nostra comunità»: è l'appello lanciato sui social dalla deputata veronese Alessia Rotta, presidente della commissione Ambiente della Camera, al Presidente del Veneto Luca Zaia.

«Il tasso di positività in Veneto è schizzato oltre il 36% - fa notare Rotta - . Una percentuale straordinariamente alta se confrontata con quella nazionale, che è al 12,50%, siamo quindi a un livello tre volte più alto rispetto alla media nazionale. In questa seconda ondata in Veneto abbiamo il doppio dei morti rispetto alla Lombardia che ha, tuttavia, il doppio della popolazione. Il dato dei ricoveri continua a crescere, mentre nel resto d'Italia la curva è in discesa. Il Veneto inoltre è stata la regione che ha visto entrare il maggior numero di persone in terapia intensiva (36), con un ampio distacco rispetto alla seconda, la Lombardia, dove ne sono entrati 20. In Veneto è positivo anche il saldo dei ricoverati con sintomi nei reparti di medicina Covid, dove in 24 ore i ricoverati sono aumentati di 38 unità. Ma soprattutto ci sono 94 deceduti in un solo giorno, un numero ancora spaventosamente alto. Ma intanto manca personale per far funzionare le terapie intensive».

