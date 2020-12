Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi sabato 26 dicembre 2020: 1.606 i nuovi positivi e 36 decessi. Calano i ricoverati negli ospedali

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi sabato 26 dicembre. Diminuiscono i pazienti ricoverati negli ospedali, compresi i reparti di terapia intensiva. I positivi nelle ultime 24 ore sono 1.606 positivi, 36 decessi e 658 i guariti. Questi i dati del bollrrttino della Regione Lombardia. Sono 15.337 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, - 9 persone in rianimazione e -137 negli altri reparti. A Milano si registrano +499 casi di coronavirus, di cui 313 in città.

Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 26 dicembre 2020: 10.407 nuovi casi e 261 decessi. Tasso di contagio al 12,8%

Questi i dati relativi alle province: Milano 499 (di cui 313 a Milano città), Bergamo 97, Brescia 131, Como 125, Cremona 26, Lecco 68, Lodi 11, Mantova 96, Monza e Brianza 141, Pavia 30, Sondrio 10, Varese 341.

