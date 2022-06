Nuova data in Arena per Ligabue: sono 7 in totale gli spettacoli veronesi prima del tour europeo

VERONA - Nuova data in Arena per Luciano Ligabue, salgono a 7 gli appuntamenti a partire da fine settembre. Dopo il sold out delle date veronesi del 27,29,30 settembre e 1,3 e 4 ottobre (quest'ultima ancora con qualche posto disponibile), si aggiunge il 6 ottobre, ultimo appuntamento live italiano dell'artista per il 2022. I biglietti della nuova data saranno messi in vendita alle 12 di lunedì 20 giugno su Ticketone e Ticketmaster. Per gli iscritti al Bar Mario biglietti in pre-sale dalle ore 12.00 di oggi, venerdì 17 giugno sul sito apposito.

Sette date in Arena, poi il tour in giro per l'Europa

Dopo il successo di Campovolo e le date in Arena, ad ottobre poi Ligabue sarà protagonista di quattro concerti nelle principali città europee. Il 26 ottobre al Razzmatazz di Barcellona (recupero del 20 maggio), 28 ottobre al Cirque Royal di Bruxelles (recupero del 25 maggio), 30 ottobre al Bataclan di Parigi (recupero del 26 maggio), 31 ottobre al 02 Shepherd's Bush Empire di Londra (recupero del 22 maggio).