Colombe pasquali al pistacchio di Bronte, blitz e sequestri in un'azienda veronese: utilizzo illegale del marchio

VERONA - Nel corso di controlli per la sicurezza della filiera agroalimentare i carabinieri dei Rac di Parma hanno sequestrato prodotti alimentari e vino per un valore complessivo di oltre 1 milione e 275.000 euro. I carabinieri hanno inoltre contestato sanzioni per 25.500 euro. Sono state ispezionate 27 attività.

APPROFONDIMENTI TREVISO L'allarme dei panifici: «Riusciremo a produrre pane, dolci... GUERRA E PSICOSI A Treviso assalto ai supermercati: a ruba farina e carta igienica.... IL FOCUS Cibi e alimenti che potrebbero mancare nei supermercati: dal pesce... BRAVISSIMI! Prezzi alle stelle. «Si può vivere anche senza... LO SCENARIO Economia di guerra in Italia? Cosa significa e quali ricadute su beni... INFLAZIONE L'effetto della guerra sull'Italia: cosa costerà di... IL FOCUS Guerra in Ucraina, gli effetti: bollette e benzina, i rincari...

In provincia di Verona, presso un'azienda dolciaria, sono state sequestrate 250 confezioni di "Colombe al pistacchio di Bronte Dop" per l'utilizzo della denominazione senza l'autorizzazione del Consorzio. Nelle provincie di Trento e Piacenza, invece, sono stati controllati due salumifici, dove sono stati sequestrati 2.148 chilogrammi di speck e 3.400 di salumi per circa 66.000 euro di valore a causa della mancata indicazione in etichetta dell'origine della carne.

Controlli anche in Puglia, in provincia di Foggia, dove in un'azienda vinicola sono state sequestrate 3.3000 tonnellate di mosto e 160.000 litri di vino Igp Puglia Primitivo, per un valore di circa 1 milione e 200.000 euro, per la mancanza delle indicazioni obbligatorie previste per l'identificazione dei terreni a vite idonei alla produzione.