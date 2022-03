TREVISO - « Riusciremo a produrre quasi tutti i tipi di pane, dolci e colombe per Pasqua. Ma non sappiamo a che prezzo » . Tiziano Bosco, presidente dei panificatori della Confcommercio di Treviso, non usa giri di parole. I negozi stanno facendo di tutto per ridurre il peso del caro-bollette. « Si spengono anche le insegne. Non è una cosa secondaria – dice Bosco – allo stesso tempo cerchiamo di ridimensionare l’uso dei forni, ottimizzando il loro impiego. Siamo in grossa difficoltà. Per ora resistiamo. Andando avanti, però, non so che piega prenderanno le cose » . È destinato ad aumentare anche il prezzo del pane? « La bolletta del gas è già raddoppiata – allarga le braccia il presidente dei panificatori – se si andrà verso i 3 euro al metro cubo saremo costretti a rivedere i prezzi » . L’incidenza non sarebbe enorme per una singola pagnotta. Va da sé, però, che l’impatto simbolico sarebbe quanto mai evidente per un bene del genere.

ORDINI BLOCCATI

Oggi ci si muove tra i rincari delle utenze già certificati e mille altre incertezze. Con l’ultima settimana di marzo scatta la “stagione” della Pasqua per panifici, pasticcerie e simili. Ma al momento i fornitori non accettano ordini per uova, burro e così via. « Non si riesce a siglare i contratti per la fornitura perché a fronte dei costanti aumenti nessuno si fida più a fissare il prezzo in anticipo – rivela Bosco – a parte alcune piccole difficoltà, oggi si riesce a reperire le materie prime senza troppi problemi. E non c’è l’assalto che abbiamo visto subito dopo l’esplosione dell’epidemia da coronavirus. Ma data la situazione attuale, i fornitori puntano a prendere tempo per scongiurare il rischio di subire altri improvvisi aumenti » . Dopotutto i precedenti non sono incoraggianti. Un esempio su tutti? In poco più di sei mesi il costo della semola di grano duro è passato da 0,55 a 1,10 euro al chilo. Un raddoppio secco. « La conseguenza è che al momento è difficile pensare al listino per Pasqua » , sottolinea il presidente dei panificatori.

SCENARIO INCERTO