​Chiodi sulla strada per forare le gomme delle auto: i casi a Valeggio

VALEGGIO SUL MINCIO (VERONA) - Chiodi lanciati sulla strada per forare le gomme delle auto degli automobilisti: i chiodi da cantiere sono stati trovati in zona fiumi, vicino alla sede della polizia municipale. Non si tratta di un caso isolato, già nei giorni scorsi i chiodi erano stati sparpagliati sui sentieri di Santa Lucia ai Monti, sempre a Valeggio sul Mincio, come scrive il quotidiano l'Arena di Verona. Sul come siano finiti i chiodi per strada e sul perché sono aperte tutte le ipotesi, l'unica cosa da fare per ora è stare attenti.



