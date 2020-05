L'auto diventa una scheggia impazzita e cappotta: pensionata illesa per miracolo

VERONA Una pensionata di 72 anni, è uscita illesa per miracolo da una carambola pazzeseca innescatasi dopo che ha perso il controllo dell'auto. E' accaduto ieri (6 maggio) verso le 12,30, in centro a Salizzole. L.V. , abitante a Isola della Scala, stava percorrendo piazza Castello a bordo della sua Opel Corsa, proveniente da Nogara, quando all'uscita da una curva, per cause in corso di accertamento, ha sbandato invadendo il marciapiede in prossimità del Municipio. La vettura ha travolto una fioriera e infilandosi fortunosamente tra gli alberi che fiancheggiano la strada, si è cappottata finendo la sua corsa, a ruote all'aria, contro il muro di una casa .

La donna se l'è cavata con qualche ammaccatura e molto spavento. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla polizia locale del distretto Media Pianura Veronese di Bovolone. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il 118. La donna, sotto choc, è stata, accompagnata per accertanmenti all'ospedale di Legnago.

