Ultimo saluto a Tommaso e Michele: «Ora correte tra gli angeli, ma vegliate sempre sui vostri fratelli»

VERONA - «Adesso correte tra gli angeli del cielo ma vegliate sempre sui vostri fratelli e sorelle e su di noi, angelini nostri». Così, trattenendo le lacrime a fatica, oggi il papà di Tommaso ha salutato lui e Michele, tragicamente periti nel crollo della ghiacciaia, sabato scorso, sui monti dell Lessina. I funerali dei due bimbi si sono svolti stamani - 7 luglio - nella piccola chiesa di Montorio, 200 posti tutti occupati e tanti altri allestiti per l'occasione nel vicino capo sportivo. Sulle bare bianche, davanti al prebisterio, c'erano le foto dei due bambini con rose bianche; su quella di Tommaso un libro sugli alberi e un trattore giocattolo. C'erano i compagni di classe, con un fiore in mano, il vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, che ha celebrato le esequie, e il sindaco Federico Sboarina, visibilmente commosso, e altre autorità locali. Alle 9.30, in concomitanza con le esequie, d'accordo con la Diocesi, le campane di tutte le chiese cittadine hanno suonato a morto, in segno di partecipazione e di vicinanza. Il Comune di verona e quello di Sant'Anna di Alfaedo, dove è avvenuta la tragedia, hanno decretato il lutto cittadino.

Zenti nella sua omelia si è rivolto ai compagni di scuola di Michele e Tommaso: «Non hanno vissuto invano - ha detto - la vita è sempre un dono, pur breve che sia. Preghiamo perché questa ferita non diventi disperazione, sentiteli sempre come vostri figli, vostri fratelli vicini a Dio. Tommaso e Michele stanno ora correndo nei prati del Paradiso». Nel suo indirizzo alle famiglie ha invitato poi a ringraziare «questi due ragazzi meravigliosi che ci hanno insegnato che la vita va vissuta al meglio». A fatica, poi, i genitori delle due piccole vittime, hanno letto le loro lettere di saluto ai figli, ricordando le piccole passioni e il loro carattere esuberante. ®Impossibile lenire un dolore di questo tipo - ha detto Sboarina -, la città si è unita del cordoglio. Non vi lasceremo mai soli. Là fuori c'è tanta gente che vi vuole bene«.

