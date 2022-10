Bauli compie 100 anni. Il ministero emette un francobollo per celebrare l'azienda di Verona Foto

VERONA - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad emettere oggi un francobollo (valido per la posta ordinaria) appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato al gruppo Bauli, nel centenario della fondazione. La vignetta riproduce l'iconico pandoro di Verona Bauli su cui svetta, in alto, il logo dell'azienda alimentare italiana realizzato in occasione del centenario.

Bauli compie 100 anni

La Bauli è stata fondata nel 1922 da Ruggero Bauli a Verona puntando sulla ricetta tradizionale del «pandoro». Il gruppo, che controlla anche altri «brand» storici (come Doria, Motta, Alemagna, Bistefani ecc.), ha un fatturato di oltre 480 milioni di euro con più di 1650 dipendenti (secondo i dati pubblicati sul suo sito). L'annullo speciale «primo giorno di emissione» è disponibile a Verona.