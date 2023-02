Caprino Veronese. Banda suona alla sfilata dei carri, alla fine alcuni musicisti intonano "Faccetta nera"

CAPRINO VERONESE - Il video è diventato virale nel giro di poche ore. Martedì grasso la banda musicale di Caprino Veronese doveva esibirsi per strada, una chiusura del Carnevale in allegria dopo la sfilata dei carri. Chiusura che è scivolata nella politica. Alcuni musicisti hanno intonato "Faccetta nera" e il video è stato condiviso da Possibile su Istagram (poi tolto).

Il presidente della banda, Andrea Testi, ha precisato di non aver assistito al fatto, avvenuto «quando il Carnevale era già concluso, così come la sfilata e l'esibizione della nostra banda. Quindi il fatto è successo in un altro contesto. Ho comunque visto il video. Non posso escludere che sia stato qualche componente della nostra banda. Se fosse così sarei molto rammaricato per quanto accaduto. Ad ogni modo, come banda, ci dissociamo totalmente».