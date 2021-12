Anziano ferito alla spalla da un proiettile calibro 22 mentre passeggia: bravata o gesto folle

VERONA - Un anziano è stato colpito ad una spalla da un proiettile calibro 22 mentre camminava per strada, questa mattina, a Marzana sopra Verona. L'uomo è un pensionato 70enne, incensurato, che non subito non si era accorto di essere stato colpito alla clavicola. Soccorso dagli operatori del 118, non ha riportato una ferita grave ma è stato trasportato all'ospedale per accertamenti. L'anziano - secondo quando riferito dalla Squadra mobile della Questura - si è reso conto di essere stato colpito dopo avere sentito un bruciore alla spalla. È stato soccorso da un giovane passante che ha dato l'allarme, facendo intervenire i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato il 70enne all'ospedale di Borgo Trento. L'uomo è stato ferito alla clavicola e non è in pericolo di vita. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra mobile che hanno già appurato che il colpo è stato esploso da una pistola calibro 22. La vittima è incensurata e l'ipotesi più verosimile è che possa essersi trattato di una bravata o di un gesto irresponsabile. Gli esperti di balistica della Polizia scientifica in particolare hanno puntato l'attenzione sui un condominio dal quale potrebbe essere partito il colpo.