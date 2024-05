RIESE PIO X (TREVISO) - Entra in un vivaio e ruba 40 piante e materiale per l'irrigazione: 44enne denunciato. Pensava di averla fatta franca quando qualche giorno fa, di notte, si era introdotto in un vivaio in zona pedemontana il cui proprietario si era accorto successivamente dell'ammanco di una quarantina di piante ed arbusti ornamentali e di materiale per irrigazione.

Le indagini

Grazie anche all'ausilio dei sistemi di videosorveglianza della zona i Carabinieri della Stazione di Riese Pio X hanno individuato e denunciato il presunto autore del furto, un 44enne italiano, che, probabilmente approfittando del favore delle tenebre, aveva fatto la "spola" dal vivaio in questione trasportando con sé le piante sottratte, alcune delle quali letteralmente sradicate dal terreno. Parte della refurtiva è stata recuperata dai militari dell'Arma e per l'uomo è scattata la denuncia per furto aggravato. Ora la sua posizione è al vaglio dell' Autorità Giudiziaria.