Ecco l'acquario di alborelle, pesce un tempo comune nel lago di Garda e ora in via di estizione

VERONA - In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, il prossimo 5 giugno, Gardaland Sea Life Aquarium presenta una vasca contenente un banco di alborelle, pesce un tempo comune nel lago di Garda e anello alimentare fondamentale della catena alimentare trofica, ormai a rischio estinzione. La vasca è vetrina del progetto “Parco Ittiogenico Sperimentale di Peschiera del Garda”, iniziativa di conservazione ambientale unica in Italia. E' quindi possibile osservare da vicino questo esemplare nell’apposita vasca e grazie al pannello divulgativo, i grandi e piccoli visitatori possono avere una prima idea dell’eccezionale progetto che sta sviluppando per salvaguardare la specie delle alborelle.