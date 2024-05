Palestina, la mozione di solidarietà degli studenti universitari di Verona

VERONA - Il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Verona ha approvato la mozione per la Palestina, presentata dai rappresentanti degli studenti. «La mozione - afferma una nota dell'Unione degli universitari (Udu) - è frutto di un lavoro protratto nel tempo e di una profonda riflessione sulla situazione attuale, esprime la solidarietà dell'Ateneo veronese alle popolazioni civili palestinese colpite nel conflitto e di cui si vedono i terribili esiti attuali a Rafah».

La comunità studentesca, nella mozione presentata alla Governance, chiede all'Ateneo di impegnarsi attivamente per favorire la strada della pace in un contesto segnato da gravi violazioni umanitarie. Tra i punti principali della mozione, la richiesta di un immediato cessate il fuoco per tutti i conflitti in corso, la solidarietà alle vittime civili e l'impegno a promuovere un uso etico della ricerca scientifica, «evitando qualsiasi complicità con realtà responsabili di azioni oppressive».

Nella mozione l'Università esprime solidarietà alla popolazione israeliana, con richiesta di liberazione degli ostaggi, e alla popolazione palestinese, sottoposta ad attacchi militari che hanno causato vittime civili anche in ospedali, campi profughi, università e scuole.