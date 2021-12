Fiammata dalla bombola di gpl: 62enne ustionato a viso, braccia e gambe

TREVISO - Fiammata dalla bombola di gpl: 62enne ustionato ed esplosione scongiurata. L'incidente domestico è avvenuto stamattina, 20 dicembre, in via Ghirada a Treviso. Erano da poco passate le 9 quando l'uomo, che vive da solo in una bifamiliare, ha sostituito la bombola del gas in cucina. Ma qualcosa è andato storto: dalla bocchetta si è alzata una vampata. Per salvare la casa da eventuali scoppi ha portato fuori la bombola. Ed è così che è rimasto ustionato: volto, mani, braccia, gambe. L'uomo è uscito in strada in mutande a chiedere aiuto.

I soccorsi

La prima ad aiutarlo è stata un'automobilista di passaggio, che ha chiamato i soccorsi. La colonna di fuoco, alta più di due metri, ha attirato l'attenzione di alcuni vicini, subito accorsi. Qualcuno ha cercato di spostare l'auto del malcapitato, parcheggiata in cortile ma c'era il pericolo che la bombola esplodesse. Il 62enne, trasportato in ambulanza al Ca' Foncello con ferite di media gravità, è stato ricoverato per ustioni. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno spento le fiamme, scongiurando l'esplosione. E recuperato il cagnolino Billy, andato a rifugiarsi sotto il letto per lo spavento. La fiammata non ha causato gravi danni all'abitazione. Sul posto oltre al Suem 118 sono intervenute anche le volanti della questura.