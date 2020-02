Scoperti 129 lavoratori irregolari e 7 in nero in tre alberghi del Veronese

VERONA - Scoperti 129 lavoratori irregolari e 7 lavoratori in nero. L'attività ispettiva è scatta nei confronti di due strutture alberghiere e una struttura alberghiera che fornisce anche servizio di ristorazione. Le strutture (tutte riconducibili al medesimo soggetto) sono nei Comuni di Soave e San Bonifacio e sono dotate, complessivamente di circa 130 camere e di oltre 300 coperti per quanto riguarda la ristorazione.



Il sistema illecito adottato prevedeva il ricorso alla manodopera di lavoratori formalmente forniti da cooperative con sede a Napoli. In realtà i lavoratori avrebbero dovuto essere riconosciuti come dipendenti delle tre strutture.



Dall'indagine è poi emerso che le cooperative non provvedevano, in tutto o in parte, agli adempimenti previsti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa. Sette lavoratori sono risultati essere impiegati in assenza di qualsiasi tipo di contratto e di tutela assicurativa e quindi completamente in nero e sono stati individuati mentre erano intenti a svolgere le loro mansioni proprio al momento del controllo dei finanzieri. I 129 lavoratori irregolari sono stati, complessivamente, impiegati nel corso di un anno e mezzo con irregolarità stimate in 50mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA