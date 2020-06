Zanzare, invasione di insetti a Jesolo Lido. Residenti e turisti disperati

JESOLO - «Invasione di zanzare al lido di Jesolo». Scoppia la protesta di residenti, operatori turistici e ospiti della località, che segnalano la presenza dei fastidiosi insetti. Non solo nella parte fronte mare, ma anche lungo via Bafile e nelle altre zone centrali della città. Il problema è scoppiato soprattutto negli ultimi giorni, dopo le piogge della scorsa settimana e l'aumento delle temperature. Il momento più critico scatta al tramonto per continuare fino almeno alle 22. Particolarmente pesante la situazione ieri sera, tanto che tra attacchi e punture di zanzare in molti hanno rinunciato alla passeggiata serale o alla cena all'aperto, con buona pace dei nuovi plateatici voluti dall'assessore al Commercio Alessandro Perazzolo.



Tantissime le proteste. Roberto Dal Cin, presidente di Apindustria Jesolo ha raccolto il malcontento di numerose persone: «E' una situazione di totale disorganizzazione dice la città sta accogliendo i primi ospiti e non è stato organizzato un servizio di disinfestazione. Da quattro giorni la situazione si sta aggravando sempre più, chiediamo all'amministrazione di intervenire per risolvere il problema il prima possibile». Critici anche i consiglieri di opposizione di Lega e Scelgo Jesolo: «Il caldo è tornato e finalmente stanno tornando i primi ospiti dicono Alberto Carli, Venerino Santin, Fabio Visentin e Ilenia Buscato ma purtroppo sono tornate anche le zanzare. Il problema si sta aggravando giorno dopo giorno, invitiamo il Comune a sollecitare Veritas-Alisea a effettuare un intervento straordinario di disinfestazione». Il sindaco Valerio Zoggia, che ha ricevuto a sua volta molte lamentele, spiega come sono cambiate le modalità di disinfestazione: «Su indicazione dell'Ulss spiega il sindaco quest'anno non vengono più fatti i trattamenti contro le zanzare, ma solo quelli anti larvali con delle pastiglie posizionate nei tombini e nei ristagni di acqua. Si tratta di un trattamento non invasivo che non crea problemi alle persone e agli animali. Il Comune si è organizzato per fare la propria parte per le zone pubbliche, ma anche i privati si devono attivare, ritirando le pastiglie per fare i trattamenti nelle proprietà private. Per realizzare un'efficace lotta alle zanzare è importante che i cittadini estendano la disinfezione anche ai luoghi privati. E' sufficiente ritirare gratuitamente le pastiglie anti-zanzare nella sede di Veritas a Ca' Silis». © RIPRODUZIONE RISERVATA