Luca Zaia in diretta. Emergenza Ucraina: «In Veneto potrebbero arrivare 50mila profughi»

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 7 marzo 2022, per le ultime notizie sul Covid in Veneto e sulla gestione dell'emergenza Ucraina.

Per quanto riguarda il virus il governatore ha affermato che siamo in una fase di stabilità dei ricoveri in ospedale, fatta eccezione per la provincia di Belluno dove si è visto un lieve incremento negli ultimi giorni. Ma a tenere banco nella diretta di oggi è stata soprattutto la situazione Ucraina, in particolare il flusso di profughi nella nostra regione: sono un migliaio quelli già in Veneto, ne stanno arrivando altri, fra i quali disabili. Zaia ha ipotizzato, in base alle stime degli arrivi della Protezione civile nazionale, che nel nostro territorio potrebbero giungere circa 50mila rifugiati.

Zaia in diretta oggi

Unità di crisi Ucraina

La guerra in Ucraina è stata affrontata durante la diretta stampa: «Credo sia fondamentale che il mondo ritrovi la pace». «Questa mattina ho fatto una riunione, la prima, dell'unità di crisi, mettendo al tavolo tutti gli interlocutori coinvolti. L'unità di crisi, della quale Zaia è commissario, nomina soggetti attuatori. Questa mattina con un'ordinanza Zaia ha nominato come vice Nicola Dell'Acqua. E' stata regolamentata la fase di ingresso nel nostro Paese dei profughi, con le procedure sanitarie: il Veneto tampona queste persone, siamo in emergenza Covid, lo ricordo. E non sono moltissimi i positivi, qualcuno però c'è, garantiamo a queste persone l'accesso alle vaccinazioni. Poi possono spostarsi e avere una deroga al super green pass per 5 giorni, per raggiungere i parenti o un alloggio, previo tampone molecolare o antigenico».

Quanti sono i profughi?

«Un migliaio sono i profughi già entrati e presenti in Veneto, lo abbiamo conteggiato con i tamponi. La Protezione civile nazionale parla di 700mila fino a un milione di profughi nel nostro Paese, con destinazione tutte le regioni italiane, quindi potremmo averne circa 50mila nella nostra. Siamo molto preoccupato per questo, ma ringrazio i cittadini perché sono già un migliaio le offerte arrivate, inoltre 15 profughi disabili che saranno inseriti in una struttura di Noale. Nei casi più tragici, bambini malati, oncologici o disabili, non escludiamo di andare in soccorso a prenderli fino al confine, faremo anche noi la nostra parte».

«Abbiamo 10 milioni di euro per tutti i commissari a livello nazionale, per la gestione di questa emergenza. Tanti stanno donando e mi aspetto anche che qualche grande imprenditore - sono già stato contattato - faccia qualche donazione. Aiutiamo donne e bambini, ricordiamocelo».

Hub per i profughi in Veneto

«Stiamo ragiunando sulla creazione di un Hub, un posto con un piazzale e una struttura coperta per chi arriva, dove vi sia la possibilità di fare tamponi e tutte le informazioni necessarie». Ad oggi Zaia precisa di non sapere dove potrebbe sorgere e sottolinea che si tratta non di un punto di ospitalità ma di un appoggio per accogliere nei primi momenti i rifugiati.

Terza guerra mondiale

«Se non se ne viene fuori dovremo cominciare a parlare di terza guerra mondiale, i veneti stiano tranquilli però, siamo a 2mila chilometri, e ad oggi l'unica emergenza è quella dei profughi».