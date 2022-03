Moscow Mule cancellato dall'Harry's Bar. Cipriani: «E la vodka migliore è quella polacca»

VENEZIA - Il cocktail Moscow Mule uscirà anche dalla drink list dell'Harry's bar di New York per lasciare il posto al Kiev Mule, come peraltro stanno già facendo diversi bartender negli Usa boicottando la Russia dopo l'invasione militare dell'Ucraina. Arrigo Cipriani, titolare del mitico Harry's Bar di Venezia e di molti altri locali nel mondo, Usa compresi, è intervenuto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, dove ha dato il suo giudizio su una delle polemiche dedicate al boicottaggio dei prodotti russi in sostegno ucraino.

APPROFONDIMENTI EFFETTI DELLA GUERRA Addio turisti russi: raffica di disdette per Pasqua e soffrono anche... PRIMO PIANO Ucraina, "sequestrato" a Sanremo lo yacht da 50 milioni... PRIMO PIANO Oligarchi russi, sequestrati in Italia maxy-yacht e immobili: anche... IL FOCUS Ucraina, voli più lunghi e costosi. Tornano le rotte della...

Lo storico bar di Venezia mette al bando il Moscow Mule



«Tutto quello che si fa contro questa guerra - ha detto Cipriani nell'intervista radiofonica - mi sembra una cosa giusta, anche se poi bisogna vedere a cosa serve. Dirò ai barman di dire al cliente che ora si chiama Kiev Mule». E che giudizio dà dello stop di molti alla vodka russa? «La miglior vodka è polacca, non russa - ha precisato Cipriani a Un Giorno da Pecora - e noi abbiamo quasi esclusivamente quella». Se dovesse pensare ad un cocktail per unire Zelensky e Putin, a cosa penserebbe? «Intanto lo chiamerei Peace' e lo farei con un gin particolare e del vermouth, mescolandolo e non shackerandolo».