LIDO - Ora Yvonne Girardello la immaginiamo felice tra le nuvole. Nella cornice che l’ha resa, nel pensiero collettivo, quasi immortale, nell’immaginario collettivo. La prima hostess d’Italia, coraggiosa pioniera e apripista femminile nell’aviazione civile, si è spenta serenamente, mercoledì nella sua casa in via Paolo Renier a 100 anni. Nell’ultima settimana una bronchite l’aveva particolarmente indebolita, ma è stata lucida, allegra, e sorridente fino all’ultimo. Era c onosciutissima, anche come scrittrice . Non si era mai sposata, ma a starle sempre vicini sono stati la sua badante, che viveva con lei , g li amati nipoti e pronipoti. « Venezia non deve morire » era il suo messaggio, riportato anche nella dedica del suo ultimo libro. E poi ancora: “I veneziani si devono svegliare e lottare per la salvaguardia di Venezia e la difesa della laguna”.

Chi era Yvonne