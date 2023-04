VENEZIA - Una ragazza volante. Yvonne Girardello, la prima hostess d'Italia, pioniera dell'aviazione civile, alla vigilia del suo centenario è pronta a battere un altro record. Dal Lido di Venezia, dove abita, la sua storia approda nella nuova serie de "Le ragazze", su Rai 3 a partire da domani, con la conduzione di Francesca Fialdini. È lei la decana delle "ragazze" che racconteranno le generazioni dagli anni 40 agli anni 90 del "secolo breve". Lei che ha volato per dieci anni, poi ha cambiato mansione diventando hostess di terra. «Ho iniziato con i Dakota che erano soprannominati i "muli dell'aria" lasciati all'aeroporto di Capodichino dagli americani che, dopo la guerra, avevano fatto base creando una sorta di "cimitero degli aeroplani". Quelli meno sgangherati vennero rimessi in funzione e posso dire che abbiamo vissuto molti momenti "tragicomici" ma poi, con un po' di inventiva, ce la siamo sempre cavata».

Nel 2019, è tornata a volare su un Dakota arrivato al "Nicelli" del Lido per una rievocazione storica. «È stata una forte emozione racconta ancora oggi - una giornata indimenticabile di cui sono fiera di essere stata la madrina». Con un altro volo vorrebbe forse, festeggiare, tra pochi giorni i suoi 100 anni che compirà domenica 29 aprile.

LA TRASMISSIONE

«Quando Yvonne accettò il lavoro da hostess non sapeva neanche cosa volesse dire esattamente quella parola. Erano gli anni 40, per le ragazze non era facile avere un percorso di studi e una vita autonoma. Lei invece si era battuta per proseguire dopo la terza media e studiare lingue. Così aveva avuto un posto all'aeroporto e si era potuta candidare poi come hostess alla Transadriatica, per quei primi voli giornalieri da Venezia a Roma e da Roma a Venezia. C'era da aver paura a bordo, ma lei non batté ciglio. La prima divisa, fu sua mamma a cucirla». Così Francesca Fialdini racconta la storia di Yvonne.

Dopo quattro stagioni e oltre cento interviste il programma di Rai Cultura, realizzato da Pesci Combattenti, propone sette nuove puntate. Tra le protagoniste l'attrice Adriana Asti, la scrittrice Barbara Alberti, ma anche Antonietta Porcelli, una delle prime commesse della Standa, e poi la regista Cristina Comencini e l'ex stella del basket Mabel Bocchi. Su tutte, per età, Yvonne Girardello, che però alla televisione oggi predilige «la scrittura e la lettura».

IL LIBRO

Nell'isola del cinema la sua vita potrebbe essere un film. A 99 anni, lo scorso dicembre, ha realizzato un altro sogno, quello di pubblicare un libro che teneva, da tempo, nel cassetto. E racconta, come in una sorta di autobiografia, la coraggiosa lotta per la salvaguardia della sua città. Questa volta però l'aviazione non c'entra: l'ultima fatica editoriale si intitola "La battaglia del Fronte per la difesa di Venezia e della sua laguna 1966/1973".

«Sono molto felice di essere riuscita a pubblicare, finalmente, questo libro dice mi sta dando grandi soddisfazioni. Ci pensavo da anni, e sono davvero contenta. Racconta il mio impegno, e quello di altre persone, per la salvaguardia. Mi ritrovai, per esempio, con una trentina di persone, a firmare un manifesto per la difesa di Venezia che ebbe una grande eco a livello nazionale ed internazionale perché il primo firmatario fu Indro Montanelli. Per questo subii anche un processo, dove, alla fine, venni assolta grazie alla difesa dell'avvocato Giovanbattista Gianquinto, che io ebbi modo di conoscere, anni prima perché lui era un assiduo frequentatore dell'aeroporto del Lido». Un percorso nei ricordi che inizia dal 1966 anno dell'Aqua Granda più terribile di sempre, arrivando fino al 1973, data della legge speciale per Venezia. In realtà però, tra digressioni e incisi, lo sguardo si amplia in un decennio che fece di Venezia una città-simbolo. Ma questa è un'altra storia.