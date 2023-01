Da noi a Ruota libera, la confessione di Ron alla Fialdini: «Mi sento un gatto»

«Mi sento un gatto», ospite di Da noi a ruota libera, oggi 22 gennaio, Ron si confessa a Francesca Fialdini. L'artista fa il suo ingresso in studio sulle note de “I gatti”, una canzone poetica e velata di malinconia tratta dal nuovo album di inediti "Sono un figlio" che lo porterà in giro in tutta Italia da marzo con “Sono un figlio Live Tour”. Al centro di questa canzone, questi animali speciali e misteriosi che l’artista dichiara subito di amare molto.

Ron a Da noi a Ruota Libera

«I gatti sono straordinari, sono delle creature che fai molta fatica a inquadrare, a capire cosa stiano facendo. Mi riconosco molto nei gatti sotto certi aspetti. Tra le altre cose, sono istintivo come loro e ci ho messo molta istintività nel nuovo album, scritto durante la pandemia. Il Covid mi ha reso più attento e più libero di dire e di fare».