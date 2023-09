Mostra del Cinema. Dopo 16 anni di assenza e un Leone d'Oro non ritirato, Woody Allen torna al Lido con un film fuori concorso

VENEZIA - Woody Allen torna al Lido di Venezia dopo 16 anni. E' arrivato sabato 2 settembre a Venezia per partecipare alla Mostra del Cinema. L'87enne regista di New York presenterà oggi, lunedì 4 settembre, Fuori Concorso «Coup de Chance», il cinquantesimo film della sua carriera. Allen è al Lido con la moglie, l'attrice sudcoreana Soon-Yi Previn, e in compagnia di quattro amici. In questi giorni il quattro volte premio Oscar ha visitato la città, sostando anche per pranzo o cena in alcuni noti ristoranti.

L'attore quattro volte premio Oscar mancava dalla Mostra del Cinema da 16 anni

L'ultima volta che Allen è stato al Lido risale a 16 anni fa, quando nel 2007 presentò, sempre Fuori Concorso, «Sogni e delitti». Pur presentando negli anni '80 e '90 anni alcuni film al festival veneziano, il regista statunitense era arrivato per la prima volta al Lido di persona solo nel 2002. In precedenza, non si presentò a ritirare il Leone d'oro alla carriera che gli fu assegnato nel 1995.

Il film fuori concorso: la trama

«Coup de Chance» parla dell'importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Fanny e Jean sembrano la coppia di sposi ideale: sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati.