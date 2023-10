Violenza sessuale di gruppo su una ragazza, dopo sette anni bloccati i due stranieri

VENEZIA - La squadra mobile di Venezia ha arrestato due stranieri per violenza sessuale di gruppo avvenuta nel 2016 nei confronti di una ragazza. Nei confronti degli indagati pendeva un ordine di carcerazione derivante da un'indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Venezia. La giovane, un'italiana che all'epoca aveva 18 anni, aveva conosciuto uno dei due indagati, entrambi ventenni, in un locale di Mestre, e con lui aveva avuto un flirt. La ragazza lo aveva poi seguito nella sua abitazione a Marcon (Venezia) dove si trovava anche un secondo ragazzo. I due, secondo quanto accertato dagli investigatori, avrebbero sopraffatto la 18enne abusando entrambi di lei, nonostante la giovane avesse cercato in tutti i modi di respingerli. I due sono stati rintracciati dopo una serie di monitoraggi. Uno di due è stato fermato a Vittorio Veneto (Treviso) e portato in carcere a Venezia, dove dovrà scontare la pena di 6 anni di reclusione.