Schiaffi e pugni all'ex compagna perché aveva rifiutato le sue avances

VENEZIA - Un cittadino tunisino di 30 anni, già agli arresti domiciliari per fatti legati allo spaccio di droga, è stato arrestato dai Carabinieri per aver aggredito con schiaffi e pugni l'ex compagna.



Violenza scatenatasi dopo che la donna - ha raccontato lei stessa ai militari - aveva rifiutato le avance sessuali dell'ex compagno. Il tunisino si trovava ai domiciliari nella stessa dove vivono la donna e la loro figlioletta, nel veneziano. Il 30enne era già stato denunciato a piede libero per evasione, pochi giorni prima, dopo essere stato trovato dai Carabinieri in strada, all'esterno dell'abitazione, con in braccio la bambina.