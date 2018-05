La villa abbandonata si trasforma in un hotel di lusso, con parco aperto ai cittadini

di Davide De Bortoli

SAN DONÀ - Pronto un progetto per trasformarein un. Una proposta di riqualificazione è stata presentata al sindaco Andrea Cereser dall'Il piano, che sarà depositato nei prossimi giorni alla Soprintendenza alle Belle arti di Venezia, prevede la creazione di un hotel di lusso, ma si vuole ancheche circonda la villa e realizzare undedicato alla famiglia Ancillotto, nella casa in passato occupata dal custode, vicino al cancello di via Basso.«Una soluzione che consentirebbe di recuperare l'immobile spiega il sindaco ottenendo un investimento privato a fronte di unadi una durata adeguata: il partenariato pubblico-privato è l'unica strada percorribile per riqualificare l'edificio, oltre ad eventuali fondi europei. Dovrà essere stipulata una convenzione che preveda l'uso per la cittadinanza del parco, ed è apprezzabile anche il progetto di ricavare uno spazio dedicato agli Ancillotto».Fondamentale sarà comunque il parere della Soprintendenza. «Se questa darà il via libera - aggiunge Cereser si potrà partire con i lavori il prima possibile»...