Volantini diffamatori: cinque sacerdoti nel mirino, lesa la loro "serietà morale"

di Daniela Ghio

VENEZIA Curia veneziana di nuovo sotto attacco dopo le proteste del mese scorso sotto la sede del Palazzo patriarcale. Mani ignote hanno attaccato mercoledì notte nelle aree attorno alle chiese dell'area marciana - da San Moisè, a San Zulian, San Salvador, Santa Maria Formosa, San Lio - alcuni volantini diffamatori, in cui viene lesa la serietà morale di 5 sacerdoti del patriarcato di Venezia. Cinque religiosi che vengono accusati di «reati e condotte irrispettose del loro ruolo e dei fedeli», con riferimenti espliciti alla vita privata e sessuale degli stessi. L'accusa colpisce anche il patriarca Francesco Moraglia, che secondo la mano anonima che ha redatto i volantini non avrebbe preso provvedimenti nei confronti dei sacerdoti in questione «alimentando lo scandalo, lo sconforto e la costernazione di una comunità già molto «vilipendiata» (così nel volantino).