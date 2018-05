Da metà luglio a metà agosto: varchi turistici installati per un mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Varchi turistici installatia Venezia da, con la possibilità di chiudere anche il prossimo fine settimana (il ponte del 2 Giugno) e sabato 1 e domenica 2 settembre (Regata Storica). Questo il progetto del sindaco Luigi Brugnaro presentato dal Comune di Venezia oggi al Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, tenuto in Prefettura. Sabato 2 e domenica 3 giugno, inoltre i motoscafi granturismo provenienti dal litorale (Cavallino, Jesolo, Musile, Quarto d'Altino) dovranno sbarcare alle Fondamente Nuove e non in riva degli Schiavoni. Questo, per sgravare l'area di San Marco da arrivi eccessivi. I varchi, se i vigili lo riterranno opportuno, potranno essere chiusi in prossimità del ponte di Calatrava e di Lista di Spagna per deviare parte dei flussi turistici in zone meno congestionate della direttrice Stazione-Santi Apostoli-Rialto.