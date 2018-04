Venezia, turisti si tolgono i vestiti e ballano nudi la notte di Pasqua

VENEZIA - Turisti ballano nudi la notte di Pasqua in campo San Giacometo a Rialto. Due ragazzi si sono tolti vestiti e mutande vicino alla fontana del campo, senza farsi tanti scrupoli, e hanno improvvisato un balletto senza veli. Pare si tratti di due turisti svizzeri che si trovavano in uno dei luoghi della "movida" veneziana e hanno improvvisato lo spettacolo indecente per poi andare a rinfrescarsi alla fontana.

