Venezia choc. Le turiste polacche provano i vestiti e poi "la fanno" nel camerino del negozio

di Nicola Munaro

VENEZIA - L'ultimo livello, quello dell'inimmaginabile, è stato abbattuto sabato scorso in undi abbigliamento tra campo San Bortolomio e San Lio, dove unper la prova di abiti è diventato unain cui defecare per poi andarsene come se nulla fosse successo. «Sabato verso le 13 sono entrate in negozio tre. Avranno avuto 18 anni, non di più, parlavano inglese - racconta la commessa del negozio - Hanno controllato gli abiti, le offerte e poi una di loro è entrata in camerino. Io non ci ho fatto caso, il negozio era pieno e stavo seguendo le altre clienti. Dopo alcuni minuti le tre ragazze hanno comprato un abitino,