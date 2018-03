Raid di teppisti-molestatori fra Castello e Rialto: prese di mira donne e turiste

di Monica Andolfatto

VENEZIA - Le donne aggredite in branco, tra toccatine e palpeggiamenti, mentre gli uomini presi di mira a scopo di rapina. Questo il sabato sera di un gruppo di giovani a Venezia: tutte le vittime parlano di una banda di 4 giovani che, secondo un residente, sarebbero diQuattro chiamate in una notte: una donna, due turiste straniere, una coppietta e un uomo si erano scontrati, in momenti differenti, con la banda di teppisti, tra Castello e Rialto.