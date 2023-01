VENEZIA - «Si deve includere anche la Giudecca tra le isole per raggiungere le quali il turismo di giornata non dovrà versare il ticket di ingresso»? La richiesta è del presidente della municipalità di Venezia Marco Borghi, che nel territorio di sua competenza comprende anche le isole di Murano e Burano. L'anticipazione data ieri al Gazzettino dall'assessore al Bilancio Michele Zuin, della forte volontà della giunta di escludere dal contributo d'accesso i turisti giornalieri diretti alle isole ha aperto un dibattito. «Un'intenzione dice Borghi che va nella direzione che la stessa municipalità aveva auspicato fin da subito, quella di prevedere una tutela alle isole affinchè non siano penalizzate. Anche la Giudecca però è un'isola e non può essere doppiamente penalizzata. Siamo pronti a partecipare al dibattito, auspicando che il confronto si svolga non solo sui giornali ma soprattutto nelle sedi istituzionali».

ISOLA DIMENTICATA

Sulla stessa lunghezza d'onda Luigi Gigi Giordani, anima e cuore della sezione giudecchina del Partito socialista. La sezione scrive Giordani - ha letto con sorpresa che la giunta vuole esonerare dal ticket chi andrà nelle isole, Pellestrina, Murano, Burano, vi siete dimenticati come sempre della Giudecca. Vi .Noi siamo d'accordo della scelta della giunta del riconoscimento, ma questo va esteso anche alla Giudecca, Vi invitiamo a riflettere sulla vostra proposta, e a integrarla con la nostra richiesta». Le isole non temono un'invasione. Condivide la linea della giunta comunale il presidente della Municipalità del Lido e Pellestrina, Emilio Guberti. «Si tratta di una misura che vuole dare un freno a un problema decennale l'invasione turistica e non fare cassa dice Guberti - perciò è giusto applicarla dove si registrano criticità, non ovunque. Che Venezia venga soffocata dal turismo di massa lo sostengono tutti. Poi si può discutere o meno sulla proposta, ma sull'obiettivo tutti concordano. Essendo poi una misura nuova, bisognerà anche prevedere che, per migliorarla e renderla più efficace ci possano essere anche delle correzioni in corsa».

IL NODO DEI CONTROLLI

Il Comitato ambientalista Un altro Lido, attraverso le parole dell'architetto Marco Zanetti, fa sapere che la deroga alle isole, va nella stessa direzione di un'osservazione che lo stesso comitato ha già presentato. «Sarà caotico però avverte Zanetti - organizzare i controlli. Come si potrà verificare»? All'attacco Sara Arco, delegata al Turismo della Municipalità di Venezia, Murano e Burano: «Il contributo avrebbe dovuto essere già in vigore bypassando, per una scelta chiara della maggioranza, in primis la Municipalità competente. Non solo, sempre la maggioranza ha deciso di interrompere la discussione sul regolamento d'accesso, ma poi sono fioccate modifiche sostanziali comunicate agli organi di informazione». «Il percorso interviene Giuseppe Saccà, capogruppo del Pd in Consiglio comunale - che sta portando all'introduzione di una nuova tassa è caotico. A farne le spese sono ovviamente i veneziani ma anche gli operatori economici che si trovano davanti a un'incertezza massima su come organizzare il proprio lavoro».