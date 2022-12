Tassa d'accesso a Venezia, Brugnaro chiede on line le proposte dei cittadini

VENEZIA - È solo di un paio di settimane fa la comunicazione del ritorno in commissione del Regolamento del Contributo d'accesso, licenziato in agosto e mai approdato in Consiglio comunale. La spiegazione data dagli assessori Michele Zuin (Tributi) e Simone Venturini (Turismo) era l'esigenza di una consultazione ampia anche con associazioni di categoria, associazioni di cittadini e comitati in modo da arrivare per la fine dell'anno ad un testo condiviso.



Oggi, a mezzogiorno sarà aperta la piattaforma digitale per lper migliorare e rendere più efficace la gestione della tassa che dovrebbe servire - lo ricordiamo - per limitare e regolare attraverso il meccanismo di incentivi e disincentivi i flussi turistici giornalieri, quelli che più impattano sulla vita e sulla fruibilità della città.



PIATTAFORMA ON LINE

A comunicarlo è stato lo stesso sindaco, Luigi Brugnaro.

«Con questa piattaforma appoggiata al portale Dime sul sito del Comune - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - voglio dare a tutti i cittadini e ad altri stakeholder, la possibilità di presentare eventuali contributi, proposte e osservazioni che possano essere utili a perfezionare il sistema di istituzione e disciplina del Contributo di accesso. Un'occasione - continua - per dimostrare, ancora una volta, che le riforme fondamentali per il futuro della città vogliamo farle assieme, così da essere quanto più condivise e funzionali. Le osservazioni e i suggerimenti che arriveranno - precisa Brugnaro - saranno oggetto di una prima valutazione tecnico-amministrativa da parte dei dirigenti, così da fornire poi alla Giunta e agli organi consiliari gli strumenti utili alla deliberazione finale del Regolamento».



L'OPPOSIZIONE

Questa iniziativa, però, non è piaciuta all'opposizione in Consiglio, poiché tende a bypassare proprio le commissioni nella fase di istruzione che era stata chiesta a gran voce.

«È evidente che il sindaco sia in difficoltà e la sua proposta sul ticket d'ingresso sia traballante - attacca il consigliere Pd Paolo Ticozzi - prova ne è il fatto che, nonostante la sua nota e più volte ripetuta avversione per la partecipazione dei cittadini, abbia lanciato in prima persona una piattaforma on-line di partecipazione sul contributo d'accesso. Quello del sindaco - prosegue - con questa piattaforma è chiaramente un tentativo di depotenziare l'istruttoria partecipata anticipandola con questo portale on-line, su cui mi riservo di esprimermi compiutamente dopo che l'avrò visto, ma sulla quale temo che non si potrà bocciare tout court la proposta ma si potranno dare solo piccoli contributi puntuali, magari per allargare le esenzioni al pagamento del ticket ad alcune categorie non previste nell'attuale regolamento».



LA MUNICIPALITÀ

Ieri sera il Consiglio di Municipalità ha votato il documento presentato dalla maggioranza dell'organo durante l'assemblea pubblica effettuatasi l'11 novembre scorso.

«Un documento che dimostra innanzitutto che il nostro non era un No al regolamento a priori - dice Sara Arco, delegata al Turismo della Municipalità Ci siamo confrontati con i cittadini e l'avversione a questa delibera trova un ampio riscontro. Il processo portato avanti dalla Municipalità inoltre dimostra che se si avesse voluto fare una fase d'ascolto con la cittadinanza si sarebbe potuto già fare e mettendoci la faccia, non dietro una piattaforma online. Mentre aspettiamo la consultazione online, della quale monitoreremo se e quanto verrà utilizzata continua la delegata ci chiediamo che cosa intenda fare l'amministrazione per il lungo periodo di festività che avanza. Per non parlare del periodo carnevalizio. Anche se il sistema di prenotazione è stato rimandato, comunque si possono e si devono mettere in atto delle politiche di gestione dei flussi».

Il documento è passato con i voti favorevoli di Pd, Verdi, Venezia è tua. Non hanno partecipato al voto Fdi e Lega, contraria la Lista Brugnaro.