Venezia. Nuovo centro tamponi stazione passeggeri san Basilio Video

È operativo da oggi il nuovo centro tamponi per Venezia, ricavato nel terminal passeggeri di San Basilio, alle Zattere. La struttura consentirà di aumentare la processazione dei tamponi rispetto al presidio precedente dell’ex ospedale Giustinian. Al momento i tamponi giornalieri sono 320 con possibilità di aumentare la capacità. Il centro consente di aspettare comodamente seduti e di gestire le scolaresche. La soluzione alle lunghe code in piedi sotto la nebbia e il freddo è stata resa possibile grazie alla Disponibilità dell’Autorita di sistema Portuale dell’Alto Adriatico che al Momento ha concesso l’area per un paio di mesi in modo da far fronte al Periodo più critico. (M.F.)

(video Costantini - Fotoattualità)