Sul ponte della Libertà spunta un altro â€‹pilone a rischio crollo

di Davide Tamiello

VENEZIA - Cade un secondo pilone, si apre una seconda inchiesta . Nessuna sorpresa, insomma: il parcheggio sarà anche un'area privata, ma quando a piombare a terra è un colosso di venti metri, è fondamentale riuscire a capire il perché. Le indagini sul crollo della torre faro nel parcheggio del terminal di Fusina sono affidate alla guardia costiera di Venezia che, ieri pomeriggio, ha effettuato unsul posto insieme ai vigili del fuoco. «Il crollo di lunedì è legato a condizioni meteo eccezionali», fanno sapere dal porto. In realtà, però, il vento di questi due ultimi giorni, quello di domenica, che avrebbe trascinato a terra il tabellone segnaletico sul ponte della libertà , e quello di lunedì, che avrebbe fatto crollare la torre faro nel parcheggio di Fusina, di eccezionale aveva soprattutto la temperatura gelida, mentre la potenza non sembrava quella di una tromba d'aria, a una velocità tra i 35 e i 40 chilometri all'ora. Che cosa abbia compromesso la struttura, ora, sarà materia per i periti. Nel frattempo il porto ha garantito che l'assicurazione pagherà i danni per le auto distrutte dallo schianto della torre.Fronte ponte della Libertà. Il sopralluogo ha rilevato che sulla SR11 (il Ponte della Libertà) ci sono appunto 13 portali informativi stradali. Di questi, solo tre sono di competenza di Veneto Strade. Due su tre hanno caratteristiche di fondazione diversa rispetto a quello crollato domenica mattina e dunque non presentano problemi. L'altro invece è simile al portale caduto ed è installato al Km 421+870. Quello, praticamente, che riporta la scritta Benvenuti a Venezia. «Da un primo esame visivo - dicono da Veneto Strade - non sembra avere problemi di staticità ma, per evitare qualsiasi rischio e a titolo prudenziale, abbiamo deciso di installare un'ulteriore piastra bullonata da piantare alla base del portale»...