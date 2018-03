Venezia-Cittadella 2-1, l'ex Litteri e Geijo regalano i 3 punti a Pippo Inzaghi

di Andrea Miola

Ferma la serie A, domenica interessante per il calcio veneto, imperniata sulla. In campo 4 formazioni che stanno regalando grandi soddisfazioni alle proprie tifoserie, recitando un ruolo da protagonista in campionato.Alla fine festeggia soprattutto il Venezia che batte 2-1 il Cittadella (stesso punteggio dell'andata a parti invertite). In classifica lagunari a 49 punti, uno solo dietro i granta: entrambe in pienaAlle 16.30 il match allo stadiosquadra capace di coniugare al meglio bel gioco e risultati - 4 vittorie nelle ultime cinque partite - e ilsempre più vicino all'obiettivo promozione. L'undici di Bisoli, con 7 partite ancora da disputare, ha infatti un vantaggio di 8 punti, nove per il saldo attivo negli scontri diretti, sulla Samb. Al Mecchia finisce 0-0 fra Mestre e Padova, in un derby non spettacolare e con poche emozioni. Capolista sempre più lanciata verso la BCRONACABen diverso al Penzo: dopo un clamoroso palo del Cittadella al 25', arriva il gol dell'ex Litteri al 28' pt, il bomber lagunare non esulta a differrenza dei tifosi sugli spalti.45' Straordinario intervento del portiere ospite Alfonso che con la mano di richiamo devia ilsulla traversa. Si rimane sull'1-0 per il Venezia.Al 12' della ripresa pari degli ospiti con Arrighini, secco tiro dall'area e poi 2-1 ospite annullato dall'arbitro, ma il Venezia insiste e al 72' ritrova il vantaggio con GeijoIl goleador Litteri a gennaio è passato dai granata ai lagunari. Per le rispettive convocazioni in Nazionale mancano tra gli ospiti ile nel Venezia ile il regista, infortunato.29′ Litteri (V) pt. Al 45' rigore di Bentivoglio parato da Alfonso; Arrighini (C) al 17 st; Geijo al 27'(5-3-2): Vicario; Frey, Cernuto, Modolo, Domizzi, Garofalo; Falzerano, Bentivoglio, Pinato; Litteri, Geijo.A disp.: Gori, Bruscagin, Zampano, Del Grosso, Firenze, Suciu, Fabiano, Soligo, Marsura, Zigoni. All. Inzaghi(4-3-1-2): Alfonso; Pelagatti, Scaglia, Adorni, Salvi; Schenetti, Iori, Settembrini; Chiaretti; Strizzolo, Arrighini.A disp.: Paleari, Pezzi, Benedetti, Caccin, Lora, Maniero, Bartolomei, Fasolo. All. VenturatoARBITRO: Pezzuto (Lecce)(3-5-2): Favaro; Stefanelli, Perna, Politti; Lavagnoli (29 Casarotto), Rubbo, Boscolo Papo, Beccaro (29′ Martignago), Fabbri; Spagnoli (29′ st Gritti), Neto Pereira (20′ st Sottovia).A disp.: Ayoub, Kirwan, Boffelli, Mordini, Zecchin, Stensson, Bonaldi.All. Zironelli(3-5-2): Bindi; Ravanelli, Cappelletti (25′ st Sarno), Russo; Fabris, Pulzetti, Pinzi, Belingheri, Contessa; Guidone (25′ st Salviato), Gliozzi.A disp.: Merelli, Zambataro, Mandorlini, Mazzocco, Bellemo, Serena, Candido, Marcandella, Cisco, Capello.All. BisoliARBITRO: Giosuè Mario D’Apice di ArezzoSERIE D giorne C (28/a giornata):Abano-Clodiense Chioggia 0-2Belluno-Adriese 1-1Calvi Noale-Arzignano 0-2Delta Rovigo-Este 2-2Legnago-Union Feltre 4-0Liventina-Campodarsego 0-5Mantova-Tamai 1-0Montebelluna-Ambrosiana 1-1V.V. Verona-Cjarlins Muzane 2-0