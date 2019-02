Da Canaletto a Gorky, Venezia e le sue mostre: ecco cosa visitare

di Giulietta Raccanelli

VENEZIA -apre domani a. «È un grande progetto, di quelli che nascono dopo anni di lavoro. Secondo tassello di un trittico ideale: siamo partiti da Tintoretto che ora è a Washington e che nel 2018 ha richiamato 130mila visitatori; il prossimo anno arriverà Vittore Carpaccio. Tutti artisti che malgrado la grande fama internazionale, da Venezia mancavano da troppo tempo». Gabriella Belli, direttore della Fondazione Musei Civici di Venezia, parte da qui per presentare alla stampa il fitto e articolato programma targato Muve per il 2019, programma che nei prossimi mesi animerà gli 11 musei e i due altri spazi entrati a far parte del gruppo: il Centro Culturale Candiani e Forte Marghera. Accanto a lei, in una affollata sala del Palazzo delle Stelline a Milano, la presidente della Fondazione, Mariacristina Gribaudi. Una location fuori regione per sottolineare l'internazionalità di Venezia.