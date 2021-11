Venezia, principio d'incendio al Fontego dei Tedeschi nel negozio di Bulgari

VENEZIA - Una scatoletta elettrica è andata a fuoco, questa mattina, lunedì 29 novembre, attorno alle 9, in uno dei negozi del Fontego dei tedeschi, il centro commerciale di lusso che si affaccia sul Canal Grande. Il principio d'incendio è stato subito spento dal personale adetto alla sicurezza, ma ha comunque messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per le verifiche sulla sicurezza, mentre la polizia per precauzione ha fatto evacuare la struttura, che non era ancora aperta al pubblico. Ad uscire è stato il personale al momento in servizio. Il fuoco si è sviluppato in un dispositivo elettrico all'interno del negozio di Bulgari. Nessuno si è fatto e non ci sono stati danni.