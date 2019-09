«Divieto di fumare a piazza S.Marco e a Rialto»: la sfida del sindaco

di Michele Fullin

VENEZIA - Venezia prima città smoke free d'Italia? Al momento è solo un'idea, ma il sindaco Luigi Brugnaro intende portarla avanti. Non una boutade, perché è stata lanciata a palazzo Ducale in un convegno alla presenza dei rappresentanti di città come New York, Mosca, Praga, Lisbona, Bilbao, Anversa, Montecarlo, tanto per citarne alcune. Ci sono città come New York che da tempo vietano il fumo nei parchi e in alcuni posti centrali, come Times Square. A Tokyo e Singapore è vietato fumare...