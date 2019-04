Semina il panico con una cinghia da barca, poi l'inseguimento in barchino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Nella serata del 20 aprile, alle ore 20, personale delle Volanti della Questura è intervenuto inper lite tra un ragazzo di 24 anni ed altri due ragazzi, tutti italiani, sorta per futili motivi, anche se l'epilogo è stato pittoresco: il 24enne si è messo ad iseguire i due ragazzi, dapprima a piedi e, successivamente, a bordo del proprio. L'inseguimento è proseguito a bordo di due barche, tanto che il 24enne ha speronato il natante dei due rivali.Il 24enne è stato rintracciato dalla polizia ed accompagnato in Questura per l'identificazione e per la valutazione completa della sua posizione dal punto di vista penale. Durante l'inseguimento a piedi, sono rimaste ferite alcune persone del tutto estranee alla vicenda, perché colpite dalla cinghia da barca: si tratta di un signore che ha riportato una ferita alla testa ed un ragazzo rimasto contuso alla schiena.