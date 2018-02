di Maurizio Dianese

VENEZIA - E' un affare tra i 100 e i 400 milioni di euro. Più vicino aiPerfetto per la camorra. Che in questo modo può riciclare i soldi della droga, del “pizzo” e, perchè no?, dei sequestri di persona. E infatti l’ex camorrista Nunzio Perrella, agente infiltrato delesattamente questo propone alla “Dama dei gioielli” che lo ha contattato.L’incontro è avvenuto a Venezia il 24 gennaio di quest’anno e il video completo dovrebbe far parte della quarta puntata del programma “, cioè denaro insanguinato, che ha già messo in ginocchio i vertici politici della Campania.La(secondo Fanpage ora moglie di un colonnello dell'esercito) per adesso non ha un nome e appare sempre a volto offuscato e però con braccialetti tintinnanti di grande evidenza. Nella registrazione si vede e si sente che la donna non si scompone quandoavverte che è disposto a mettere soldi nell'affare fino a 30-35 milioni di euro ma che sono «soldi della camorra».L'investimento che la donna propone a Perrella riguarda unda realizzare a Marghera...