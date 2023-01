Wisniewski passa dal Venezia allo Spezia, in Veneto attesi il centrocampista Ellertsson e il difensore Hristov

VENEZIA - Lo Spezia è alla ricerca di un attaccante negli ultimi giorni del calciomercato invernale. Sul taccuino del direttore generale dell'area sportiva Eduardo Macia vi sono Eldor Shomurodov della Roma ed Erik Botheim della Salernitana insieme all'onduregno Alberth Elis, che gioca nel Bordeaux in Ligue 2. Il profilo ricercato è quello di un elemento che possa fare coppia con il capocannoniere della squadra Nzola, attualmente infortunato, ed esserne eventualmente anche un'alternativa.

Oggi è inoltre attesa la firma del difensore 24enne Przemyslaw Wisniewski dal Venezia