Foto della Terra dallo spazio, belle ma tutte bufale: e ci casca anche il sindaco Brugnaro

MESTRE- Ci è cascato anche il sindaco. Eh già, il mondo (letteralmente, in questo caso) delle fake news non fa sconti a nessuno:. Per carità, nulla a che vedere con le becere nefandezze cattura odio particolarmente di moda nel web: al confronto, la buccia di banana su cui è scivolato il sindaco è poco più di una innocente leggerezza.. Succede questo: domenica, mezzogiorno passato da poco, e Brugnaro cinguetta qualcosa di diverso dal solito, ben distante dalle quotidiane faccende veneziane. «Grazie a chi mi ha inviato queste foto che adesso pubblico a vantaggio di tutti......la bellezza del Creato! Sono le prime foto della Terra inviate dalla missione spaziale Chadrayan 2, lanciata il 22 luglio 2019», chiudendo il tutto con l'hashtag #bellezzasenzaparole e un cuoricino a corredo.