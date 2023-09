VENEZIA - Un autunno all'insegna della creatività e dell'eccellenza artigiana, strizzando l'occhio alla sostenibilità ambientale. Dopo Venice Glass Week, che ha portato a Venezia dal 9 al 17 settembre oltre duecento iniziative legate all'arte del vetro, proseguono gli eventi che Venezia dedica alla promozione del "saper fare", dell'estro artigianale e della qualità. Da oggi fino a domenica 1 ottobre, l'Arsenale apre le porte al primo Salone dell'Alto Artigianato Italiano, manifestazione dedicata all'abilità manuale e alla tutela delle tradizioni italiane e veneziane, tra storia, tradizioni e innovazione. A fine mese, dal 23 al 29 ottobre, la città d'acqua tornerà ad ospitare il festival del bere miscelato che, giunto al terzo anno consecutivo, accenderà i riflettori sull'arte dei cocktail. Un'intensa settimana di incontri ed eventi nei migliori cocktail bar di Venezia patrocinata dalla Città di Venezia, in collaborazione con Vela. Ma prima dell'inaugurazione di Venice Cocktail Week ci sarà spazio per altri due grandi eventi entrati ormai nel cuore dei veneziani: Venice Design Week, la settimana del design (7-15 ottobre) e Venice Fashion Week, la settimana della moda e della creatività (18-28 ottobre).

LA PRESENTAZIONE

Ieri Ca' Farsetti ha ospitato la presentazione della quattordicesima edizione di Venice Design Week: «Un evento caratterizzato da contenuti innovativi e di qualità che nasce in sinergia con importanti fondazioni culturali e artistiche, ma anche un evento capace di coinvolgere le imprese e il tessuto economico della città, comunicando con una platea vasta, fatta di residenti, ma anche di turisti. Quel turismo internazionale e di qualità che rappresenta una ricchezza per Venezia». Così l'assessore Simone Venturini ha elogiato Venice Design Week, il festival dedicato al design e all'innovazione che porterà a Venezia idee da tutto il mondo, valorizzando, al contempo, percorsi di artigianato e di cultura locali.

RETE INTERNAZIONALE

«Venezia non è solo la città del grandioso passato, è anche la città della contemporaneità, con tanti cambiamenti in atto, un luogo frizzante e pieno di idee», ha aggiunto Venturini. La settimana del design di Venezia, che fa parte della rete delle Design Week italiane e del network mondiale delle settimane del design, è dedicata quest'anno al tema "Sinestesie": «Cento designer internazionali, insieme a creativi e artigiani di Venezia, selezionati con libera candidatura o per concorso, a seconda dell'evento, hanno dato vita a una serie di attività e mostre dove gli stimoli sensoriali si accostano, intrecciano, sovrappongono creando un'esperienza di percezione a tutto tondo. Abbiamo invitato i designer a realizzare oggetti capaci di sollecitare, al contempo, più di un senso», ha spiegato Lisa Balasso, coordinatrice di Venice Design Week. Ad aiutare i visitatori ad orientarsi tra i molteplici eventi (oltre 50 le iniziative in calendario) è stata realizzata una mappa scaricabile in formato digitale: «L'edizione di quest'anno si articolerà in tre percorsi: luce, con proposte di illuminazione, gioiello e interior design», ha puntualizzato Eleonora Varotto, coordinatrice percorsi Venice Design Week.

LAVORO DI SQUADRA

Sull'importanza delle "connessioni e delle sinergie" tra imprese, scuola, università, realtà artigiane e istituzioni si è soffermata Chiara Squarcina, dirigente Area Attività Museali Fondazione Musei Civici di Venezia, mentre Fabiola Bertazzo (Camera di Commercio Venezia Rovigo), ha ricordato come dal 2016, con la riforma del sistema camerale, sono state assegnate alla Camera di Commercio nuove funzioni, tra cui la valorizzazione del territorio e della sua cultura: «Da qui l'importanza e il senso del nostro patrocinio a Venice Design Week». Tra i tanti eventi in programma, Jewelry Selection, il concorso internazionale e mostra, quest'anno, arrivato alla decima edizione, che sarà ospitato al Museo di Palazzo Mocenigo. Due gli obiettivi futuri di Venice Design Week: portare la conferenza delle Design Week mondiali a Venezia e presentare a gennaio di ogni anno le tre Week veneziane (Vetro -DesignFashion) insieme al Salone dell'Artigianato all'estero a partire da Parigi, Londra, New York e Shanghai.

La settimana del design è organizzata dall'associazione culturale Arte e Design Venezia e ha il patrocinio di Ministero dei Beni Culturali, Regione Veneto, Città di Venezia, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo e Fondazione Musei Civici Venezia. Il programma nel dettaglio: www.venicedesignweek.com.