Badante fa sparire 250mila euro tra gioielli e pezzi d'antiquariato

di Gianluca Amadori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - È accusato di aver messo a segno unda, approfittando del rapporto di confidenza instauratosi con la famiglia presso la quale aveva prestato attività diper un, e con la quale aveva continuato a risiedere anche dopo la sua morte. Un trentaquattrenne originario del Bangladesh, Sahabeddin Ahiadbox, è finito sotto processo per furto aggravato e, ieri mattina, il dibattimento si è aperto con la deposizione della denunciante, una signora cinquantanovenne, figlia di antiquari. La donna, costituitasi parte civile con l’avvocato Paolo Rizzo, ha raccontato al giudice Alberto Ciampaglia di come, nel corso degli anni, Ahiadbox fosse diventato uno di famiglia, tant’è che alla morte del padre, per il quale aveva lavorato in qualità di badante, era rimasto ad abitare nell’abitazione di Dorsoduro, dove aveva la residenza. Un giorno, però, improvvisamentema anche, tra cui una pala d’altare del valore stimato in circa 50mila euro, che la padrona di casa possedeva grazie al genitore che in passato aveva svolto attività di