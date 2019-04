Abusi, insulti e botte per due anni: «Quando esce dal carcere lo sposo»

di Nicola Munaro

VENEZIA - Due anni di abusi, insulti e botte. Testimoni erano i lividi visibili a chiunque, che la costringevano a non andare a lavorare per giorni, almeno fino a quando le ecchimosi diventavano più lievi e si potevano nascondere con il fondotinta. E lei,, ora parte offesa contro il suoproprio per provare a mettere fine a quel rosario di soprusi, che a processo dice: «Ma». Parole usate ieri mattina di fronte ad un giudice, per ribadire quando già scritto in una lettera spedita nelle scorse settimane in carcere al suo uomo. A cui promette di volerlo aspettare. Di volerlo sposare una volta “fuori”.