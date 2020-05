L'ELENCO DEI RIMBORSATI--->

Risarcimenti per l’acqua alta: ecco i nomi e le cifre dei primi 250 rimborsi a Venezia Sono poco meno di tre milioni 700mila euro i contributi finora erogati per cittadini e imprese di Venezia dalla struttura commissariale per l’emergenza allagamenti causati dall’acqua alta disastrosa del 12 novembre scorso. Tante, tantissime persone hanno presentato domanda e solo una parte ha finora ricevuto il bonifico a seguito della chiusura della pratica.Il Gazzettino oggi in edicola pubblica l'elenco dei primi 250 beneficiati. Sono soldi che le aziende veneziane attendevano con trepidazione, perché dopo quei tragici giorni, la città non si è più sollevata: poco o pochissimo turismo, se non per le due settimane di Carnevale (poi interrotto anzitempo) e poi la stagione primaverile, con Pasqua, Primo Maggio e ora la Pentecoste (che di solito attirava migliaia di turisti dall’Europa centrale) è sfumata e le imprese che vivono di questo, cioè quasi tutte a Venezia, si stanno leccando le ferite nella speranza di ripartire. Alcune, schiacciate dai debiti che non riescono a pagare, si sono già fermate per sempre. E poi ci sono le famiglie, quelle che si sono trovate l’acqua salata dentro casa e hanno dovuto buttare tutto. Poca gente vive al pianterreno, ma molti vivono in piani rialzati esenti (fino a poco fa) acqua alta oppure in blocchetti terra-cielo.Queste famiglie hanno dovuto cambiare mobili ed elettrodomestici ed è solo per averli riacquistati che hanno ricevuto o riceveranno il ristoro. Per tutti gli altri danni, come le pareti imbevute d’acqua che continueranno a spurgare umidità per anni, non ci sono soldi pubblici e nemmeno per i lavori di rifacimento della pittura e dell’intonaco."Dopo appena 95 giorni - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - siamo riusciti a risarcire già molte centinaia di soggetti che avevano completato la procedura e ora potranno contare su importanti risorse per poter ripartire. Ricordo inoltre che, per la prima volta in Italia, è stata data la possibilità ai danneggiati di essere risarciti a stralci, non appena forniscono ricevute e scontrini per almeno il 30% del totale delle spese ammesse a rimborso. Per questo invito tutti a rendicontare il prima possibile i danni subiti così da poter proseguire, già nelle prossime settimane, alle liquidazioni".