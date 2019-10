​Torna in Italia da Bangkok con una valigia piena di Viagra: 60enne fermato a Tessera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Lo hannocon la. Unè stato chiamato a comparire ieri mattina di fronte al giudice penale monocratico di Venezia, Michela Rizzi, per rispondere della violazione della normativa in materia di farmaci, che punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro diecimila a euro centomila chiunque introduca sul territorio nazionale un medicinale senza l'autorizzazione dell'Aifa. Ieri il giudice si è limitato alla costituzione delle parti e all'ammissione delle prove, rinviando l'udienza al 9 luglio del prossimo anno per l'avvio del dibattimento. L'episodio finito sotto accusa risale al novembre del 2017: il sessantenne trevigiano eraquando fu fermato per un controllo dagli agenti della Guardia di Finanza della Compagnia di Tessera i quali, dopo avergli chiesto di aprire la valigia, trovarono all'interno(per un totale di 300